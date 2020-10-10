الثني يلتقي الحويج للاطلاع على ملاحظات مجلس حقوق الإنسان الدولي عن ليبيا

التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبد الله الثني، وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، للاطلاع على ما جاء عن ليبيا في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته الخامسة والأربعين.

وناقش الثني دور وعمل بعثة التحقق حول ليبيا في هذا الشأن، مؤكدًا «أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان»، معتبرًا أن الحكومة الموقتة «تسعى دومًا لتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات والحريات العامة وحقوق الانسان»، داعيًا إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، حسب بيان للحكومة الموقتة نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأكد الثني والحويج أهمية تضمين مفهوم حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وعلى مختلف المستويات.

كما ناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر برلين الثاني، مؤكدًا «العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية وفق ثوابت الشعب الليبي لوضع حل واضح ومنصف ومستدام».

وبحث الاجتماع قرار مجلس الأمن «رقم 2546 » الذي جدد بمقتضاه عامًا للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه في قيامها بتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة «تفتخر بإنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية».

وقال البيان إنه لم تسجل حالة واحدة لتهريب المهاجرين «على الرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبية، وأنه لم يتم تسجيل حالة بيع للبشر»، معتبرًا أن الوضع ليس كذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، «إذ أن هناك آلاف المهاجرين رغم حصولها من الاتحاد الأوروبي على أكثر من 350 مليون يورو للحد منها».

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