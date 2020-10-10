ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ غات |

10 October, 2020

شهد مقر المجلس البلدي في مدينة غات، اليوم السبت، مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي غات السابق، والمجلس الجديد بعد أن أنهت اللجنة المشكلة المكلفة من وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق أعمالها بالخصوص.

و أذنت اللجنة المكلفة بالإعلان عن المجلس المنتخب الجديد بعد أن اختتمت خطوات تنفيذ مهامها في جرد كل المعاملات السابقة المتعلقة بالمجلس البلدي السابق على أكمل وجه.

و حضر المراسم لفيف من منتسبي المجتمع المدني في مدينة غات وضواحيها إلى جانب أعيان وحكماء المدينة وجمع من أهالي البلدية.