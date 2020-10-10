“بصمة جزائرية” تُخفف أوجاع الكهرباء في ليبيا

نقلت صحيفة “أوراس ” الجزائرية عن الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، قولها إن الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي، بدأت عملية التجارب التشغيلية بمساعدة فريق تقني جزائري ساعد الليبيين في تشغيل الوحدة.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة التي جرت بمساعدة الفريق الجزائري، ستساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين الذين عانوا لمدة طويلة من أزمة الكهرباء.

وأشارت “أوراس” إلى أن الفريق الجزائري بدأ عمله منذ أسبوع وقام بإجراء التجارب التشغيلية لوحدتي توليد الخمس بقدرة إنتاجية تقدر بـ خمسمائة ميغاوات.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت في وقت سابق عن وصول الفريق الفني الجزائري للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالية، في إطار استجابة الجزائر لطلب المساعدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية