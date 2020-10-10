الثني والحويج يبحثان مخرجات مؤتمر برلين الثاني وآليات إنهاء الأزمة الليبية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم السبت على ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول ليبيا في دورته الخامسة والأربعين.

وبحسب إيجاز صحفى للحكومة، ناقش الثني ٔيس خلال اجتماع عقده في مكتبه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج دور وعمل بعثة التحقق حول ليبيا في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وأن الحكومة تسعى دوما لتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات و الحريات العامة وحقوق الانسان.

ودعا كل من الثني والحويج، إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، مؤكدين على أهمية تضمين مفهوم حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وعلى مختلف المستويات.

كما ناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر برلين الثاني، مؤكداً كذلك على العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية وفق ثوابت الشعب الليبي لوضع حل واضح ومنصف ومستدام للشعب الليبي.

وبحث الاجتماع قرار مجلس الأمن رقم 2546 الذي جدد بمقتضاه عام للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه في قيامها بتهريب المهاجرين، مؤكدين أن الحكومة الليبية تفتخر بإنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية.

وأكد الاجتماع أنه لم يتم تسجيل حالة واحدة للمهاجرين على الرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبية وأنه لم يتم تسجيل حالة بيع للبشر في الوقت الذي تشهد فيه المناطق تحت سيطرة حكومة الوفاق غير الدستورية آلاف المهاجرين رغم حصولها من الاتحاد الأوروبي على أكثر من 350 مليون يورو للحد منها.

كما أكد الاجتماع على أهمية استمرار البرنامج التدريبي الطموح الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف تفعيل الوزارة بالشكل المطلوب والناجح.