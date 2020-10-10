لجنة الإفتاء تحرّم بيع وتهريب الوقود المدعوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدرت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، فتوى شرعية بتحريم تهريب والاتجار في وقود الديزل “النافته” المدعوم من الدولة لصالح المواطنين.

وطالبت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، الجهات المكلفة بالإشراف على توزيع الوقود في كل مدينة أن تتولى مهمتها بالعدل وألا تضيع الأمانة، وأن تمنع الاتجار به وتهريبه.

وقالت اللجنة: إنها “تابعت ما يجري في هذا الوقت العصيب من تهريب واتجار في وقود الديزل “النافطة” الذي تمنع الدولة الاتجار فيه وتهريبه وتجرم مرتكبيه، فهو وقود تشغيل الشاحنات التي تنقل المياه والبضائع بين المدن ويشغل مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمخابز وغيرها، وقد أدى تهريبه وبيعه إلى نقص حاد في نواحٍ عديدة تمس ضروريات حياة المواطن الطبيعية في غذائه وشرابه وحاجاته”.

وأكدت اللجنة، أن من ساعد أو شارك الباعة والمهربين فقد دخل معهم في الإثم والعدوان، وأوصت الجميع بتقوى الله جل وعلا، وتذكر المسؤولين عن هذه الأزمات وتجار الحروب بالوعيد الشديد لما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

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