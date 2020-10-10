أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في مالطا: نرفض اختزال الدولة في أشخاص

أكد أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المجتمعين في مالطا رفضهم اختزال الدولة الليبية في أشخاص، معتبرين أن أي حوارات تجريها البعثة الأممية ولا تستند على الإعلان الدستوري «لا تمثل الليبيين».

كما شدد الأعضاء على رفضهم «المحاصصة وترسيخ الجهوية والقبلية»، مشددين على «اعتماد الكفاءة والقدرة المهنية في تولى المناصب السيادية».

ونبهوا البعثة الأممية بأن المرجعية السياسية في ليبيا هي لـ«الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، مطالبين باعتماد مبدأ اللامركزية ونبذ الهيمنة الادارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تجاوز عراقيل الاستفتاء على مشروع الدستور باعتباره «أولوية وحق أصيل للشعب الليبي مصدر السلطات».

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