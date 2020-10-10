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الساعدي : ثوار المنطقة الشرقية من الإسلاميين مع الدولة المدنية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي سامي الساعدي، إن الخلاف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليس شخصي بالنسبة له أو لمن معه في دار الإفتاء، مُعتبرًا أنه عندما ينتقد أمور وقرارات يقوم بها المسؤولين فهذا لا يكون لخلاف شخصي ولا أنه يريد أي منفعة شخصية أو منصب.

الساعدي زعم في مقطع مرئي له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن دار الإفتاء والعاملين فيها لا يريدوا أي مناصب أو منفعة، موضحًا أن دار الإفتاء مستهدفة بسبب تصريحاتها.

وألمح في حديثه، لخلاف واقع بين أعضاء من حزب العدالة والبناء، ودار الإفتاء، مُشيرًا إلى أن هناك أفراد تابعين لحزب العدالة قالوا عن المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني أنه مغيب وهذا بسبب أرائه في الاتفاق السياسي.

واعتبر أن آراء الغرياني كانت نتيجة أن الاتفاق لم يعدل مثلما طلب دار الإفتاء، مُشيرًا إلى أن آخرين قالوا أن العيب ليس في المفتي وإنما في دائرة حوله تمنع تواصل الأطراف المخالفة معه، مُبينًا “هذا افتراء والغرياني لم يرفض لقاء أي ليبي، حسب قوله ”.

وواصل الساعدي “اختلاف الآراء ظاهرة صحية، لكن على مستوى دار الإفتاء أو حزب العدالة والبناء لابد ألا يتجاوز الحدود الأخلاقية لأنه هناك سلطة لكفهم”، موضحًا أن من يتعرض له بالسب أو لدار الافتاء أو للمفتي من حقه أن يرد عليه بالمثل وأن التغاضي يكون فضل وليس واجب.

وتطرق الساعدي إلى ما يحدث من قيام أطراف بتمثيل ليبيا في الخارج، مُنتقدًا أنه عندما يتم السؤال مثلا عن ما حدث في جنيف، يكون الرد بأنها جلسات سرية، مستنكرًا أن يتحدث المشاركون باسم الشعب في سرية عن السلطة القادمة التي ستحكم ليبيا، موضحًا أن هناك أعضاء في المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” يقولوا أن هناك أشياء لا يتم كشفها لهم، مُعتبرًا أن ذلك التعتيم يضع من يقوموا به في محط تساؤل.

وشدد على أهمية أن يكون هناك قدر من الثوابت ولابد أن يتم الاتفاق عليها حتى إن كانت أقل في مجال السياسة، مُضيفًا أن المشاركين في الحوارات من الآن هم مستسلمون للمجتمع الدولي بحجة الواقعية السياسية، موضحًا أنهم بسبب انتقادهم لما يحدث أسموهم تيار التأزيم وجماعة الثوابت.

وذكر الساعدي أن نوري بوسهمين مؤسس تيار يا بلادي، هناك من يريده أن يشارك في الحوارات، وأعلنوا ذلك وفوضوه، لافتًا إلى أن منافسي بوسهمين ينتقدوه لذلك السبب رغم أنه لم يستجب لهذه الدعوات حتى الآن، لكن المنتقدين يقولوا أنه انتقد حزب العدالة والبناء لمشاركته في الحوار وأنه سيشارك.

وأوضح الساعدي أنه يتمنى ألا يشارك بوسهمين في الحوارات وأنه يريده أن يرتب تياره من الداخل ويبتعد عن هذه الحوارات التي إذا سارت ستنتقل بالبلاد إلى فترة انتقالية أخرى يعاني فيها الشعب مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه قناعته.

وأردف أن المشكلة في ليبيا دستورية في الأصل، موضحًا أنه تم التوصل إلى عدد من المشاريع والمبادرات في ذلك الصدد، وأن الغرياني طالب الأطراف الليبية الفاعلة أن يجتمعوا ويتفقوا على مشروع منهم ويضغطوا على الأطراف الدولية لتنفيذه.

واستطرد أن المشكلة لدى السياسيين في ليبيا هي الاتفاقات الثنائية مع الأطراف الأجنبية، موضحًا أن الأطراف الأجنبية تعمل لمصالحها وتعامل كل شخصية بنقاط ضعفها.

وأوضح أن المنطقة الشرقية كان فيها تطرف وتنظيم داعش والمتطرفين كانوا يكفرون الجميع لكن كان هناك أيضًا ما وصفهم بـ”ثوار معتدلين” من الإسلاميين وهم من يقصدهم لأنهم مع الدولة المدنية ومكافحة الفساد، مُستفيضًا “حفتر استغل التطرف وحارب الجميع واستطاع أن يخدع أطراف في المنطقة الغربية وعندما تمكن عسكريا من الشرق التفت إلى الغرب، وقال إن كل من في الغرب إرهابي”، مُشددًا على أن المسؤول الذي يخطئ لابد أن يرحل حتى إذا كان يجتهد، ويكفي خمس سنوات كانوا يجربوا فيها.

وهناك خلافات واضحة بين الساعدي وحلفاء له ظهرت في منشورات له على “فيسبوك” مثل منشورات خلافه مع حزب الحرية والعدالة حيث سبق وكتب “بعض أتباع العدالة والبناء الذين يسبون دار الإفتاء لأن قناة التناصح استضافت الدكتور تميم، لن أقول “فقط” إن آراء تميم لا تعبر بالضرورة عن رأي القناة، كما تفعل كثير من القنوات، ولكن سأقول إن التناصح مستقلة مالياً وإدارياً عن دار الإفتاء، مثل استقلالية حزب العدالة والبناء عن جماعة الإخوان الليبية حذو القذة بالقذة.

كما سخر المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي سامي الساعدي، من قبول ممثلي التيارات السياسية والجهات السيادية بالجلوس مع من وصفه بـ”المعتدي، والتنازل عن السلطة له، في إشارة إلى خليفة حفتر وعقيلة صالح. 

وكذلك هاجم الساعدي، مسؤولي حكومة الوفاق، لتراجعها بعقد تفاهمات مع خليفة حفتر الذي وصفه بـ”قاتل الأطفال”، بذريعة تخفيف معاناة المواطن الذي يعاني من “الانقسام”، في إشارة إلى اتفاق النفط، الذي تم بين الكرامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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  • اولا لا يوجد شئ اسمه اسلاميين ولكن فى كل ايات القرآن الكريم مسلمين .والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده .والمؤمن من امنه الناس.ولا ينطبق عليكم الصفتين اصلا ولكن لو قارنا صفاتكم بصفات المنافقين نجدها متطابقة تماما فى القرآن والسنة فانتم تأمرون بسفك الدماء والافساد فى الارض قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (68)
    وفى السنة انتم تتنفسون الكذب ولاعهد لكم ولا امان فجار فى الخصام
    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» أخرجه البخاري ومسلم.

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  • من اعطاكم الحق اصلا لاحتكار الدين فكل من يشهد ان لااله الا الله محمد رسول الله مسلم غصب عنك وعنى والله وحده من يحاسبه ويعرف نيته فمن يتصور ان داعرة تدخل الجنة وداعية مثلك اول من تسعر به النار مع من يقول انه شهيد ومن يدعى انه ينفق فى سبيل الله :-
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وآله وسلم – قَالَ: «غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ الْمَاءِ؛ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ».

    (رواه البخاري. ولفظ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا»(رواه مسلم).

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  • اى مسلم عاقل سيطبق امر رسول الله بقتلكم لانكم خوارج من شر ماخلق
    . أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ – رضى الله عنه – وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلاَبٍ وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ – قَالَ – فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَتُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لأَتَأَلَّفَهُمْ ‏”‏ فَجَاءَ رَجُلٌ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ ‏.‏ – قَالَ – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي ‏”‏ قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ – يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ‏”‏ ‏.‏ ‏‏ متفق عليه

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