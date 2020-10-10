وفد من مجلس النواب يصل إلى القاهرة لبحث المسار الدستوري

وصل وفد مجلس النواب المعنى بلجنة المسار الدستوري إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم السبت.

وكشفت مصادر خاصة لـ”الساعة 24″ أن الوفد يضم كلا من النواب إسماعيل الشريف، وعيسى العريبي، وعزالدين بوراوي، وزياد دغيم، وعز الدين قويرب، وانتصار شنيب، وصباح جمعة.

كما يضم الوفد المستشارين د إبراهيم خزام، ود عبد الله علي عبد الله، ود عاطف الحاسية، ود عبد الحميد جبريل.

وقالت المصادر إن الوفد سيبحث المسار الدستوري خلال اجتماعات تستمر 3 أيام في القاهرة بدءا من غد الأحد مع ممثلين عن مجلس الدولة وأعضاء هيئة الدستور.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات القاهرة تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد نجاح الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية حول آلية اختيار المناصب السيادية السبع وفقا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات.