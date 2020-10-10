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حملة في جوددائم تنادي بحقوق “ذوي الإعاقة”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، حملة “وصول” لمناصرة الطلبة من الاشخاص ذوي الاعاقة والمبتورين وفاقدي الإطراف وعودتهم للتعليم والجامعات الليبية.

حيث تم بغابة الكشاف جوددائم إقامة فعاليات المناصرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وآخرين من المجلسين البلديين الزاوية والزاوية الغرب، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة ذوي الإعاقة.

وطالبت الحملة بتفعيل قرار وزير التعليم رقم 441 لسنة 2020، بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والضغط على صناع القرار لتفعيل قرار وزير التعليم لوصول الطلاب ذوي الإعاقة.

وهدفت الحملة إلى تعزيز وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى المرافق بسهولة، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وإعادة صياغة التشريعات المحلية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوائم مع الاتفاقية الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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