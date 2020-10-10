ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

10 October, 2020

عاد مصنع الاتحاد للأسمنت والحديد بزليتن الى العمل اليوم السبت بعد توقف تجاوز الشهر بسبب عدم استقرار وانقطاعات شبكة الكهرباء.

وبدأ المصنع اعادة تشغيله بقدرة انتاجية تصل الى 100 سيارة وفق تصريحات اعلامية لمسئول في المصنع ، مشيرا الى الارتفاع التدريجي في القدرة الانتاجية متوقعا وصولها الى الحد الاكبر مع الاسبوع المقبل .

يذكر ان مادة الاسمنت في السوق الليبي سواء المنتج محليا او المستورد باتت من اكثر مواد بناء تضخما فى الاسعار مع تزايد الطلب عليها