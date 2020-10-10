ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 October, 2020

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم السبت، عن توفر وقود البنزين بكميات ممتازة بخزانات الشركة في بلدية بنغازي وضواحيها.

وقالت الشركة ،في بيان ،إن عمليات التشغيل وإمداد كافة شركات التوزيع المُشغلة لمحطات الوقود، تسير بشكل اعتيادي وفق الخطط التنفيذية بشكل يومي، داعية في الوقت ذاته المواطنين لعدم الانجرار خلف الشائعات المُغرضة مجهولة المصدر.