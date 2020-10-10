بلديات المنطقة الوسطى والغربية تهدد حكومة الوفاق برد شديد إذا لم تحل أزمة الكهرباء

طالب عمداء وممثلو البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الوسطى والغربية، اليوم السبت، حكومة الوفاق غير المعتمدة بحل أزمة الكهرباء.

ودعا ممثلو البلديات الحكومة بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي والتي أثرت سلبا على حياة المواطنين.

وطالب المجتمعون في بيان باجتماع طارئ ومشترك يضم عمداء بلديات ورؤساء المجالس التسييرية ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس ووزراء الداخلية والمالية والتخطيط، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف البيان أنهم اختاروا مندوبين عن البلديات المجتمعة لإتمام ما سيسفر عنه الاجتماع المشترك حول بحث حلحلة أزمة الكهرباء، وأنه في حالة عدم الاستجابة فإن ردود أفعالهم ستكون بقدر معاناة المواطن إن لم تكن أشد.

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