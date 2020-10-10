عاجل// وليامز تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في تونس

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في تونس، مضيفة أنها تشترط على الحضور عدم تولي أي مناصب في السلطة التنفيذية في ليبيا.

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