عاجل// وليامز تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في تونس

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في تونس، مضيفة أنها تشترط على الحضور عدم تولي أي مناصب في السلطة التنفيذية في ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في تونس، مضيفة أنها تشترط على الحضور عدم تولي أي مناصب في السلطة التنفيذية في ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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