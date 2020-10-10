الأمم المتحدة تدعم بلدية إمساعد بشاحنات نقل مياه وقمامة

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية إمساعد صالح أمعوض، استلام شاحنتي نقل مياه كدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وقال أمعوض، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت، إن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دعم البلدية بشاحنتين لنقل مياه الشرب نظرا لما نعانيه البلدية من نقص في شاحنات نقل المياه.

وبحسب أمعوض، تم استلام شاحنتين أيضا لنقل القمامة وشاحنة لشفط مياه المجاري، وإنشاء حديقة للأم والطفل بمدينة إمساعد سوف تكون متنفسا للطفل بالمدينة، وسيتم إنشاء مدرسة حديثة بمدينة إمساعد ودورات تدريبية خارجية.

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