دعم بـ”100″ مليون دولار من كلينتون لمؤسسة إعلامية مشتركة بين الإخوان وقطر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو أعلنا الإفراج ورفع السرية عنها، عن تفاصيل جديدة بشأن المؤامرة التي سُميت بـ”الربيع العربي”، وكيف تم التخطيط منذ البداية لهذه المؤامرة التي استهدفت ليبيا ومصر والجزائر وتونس واليمن وغيرها من دول المنطقة العربية المحورية وذات التأثير.

وتضمنت الرسائل التي تم الإفراج عنها، مساء اليوم السبت، الكشف عن خطة شيطانية لتأجيج الفتن بين الشعوب عبر إنشاء مؤسسة إعلامية مشتركة بين تنظيم الإخوان المسلمين والحكومة القطرية بقيمة 100مليون دولار، والتي كان مزمعًا أن تضم المؤسسة قناة إخبارية فضائية عالمية وقناة إخبارية مستقلة، وصحيفة يومية، وموقع إليكتروني.

وأفصحت الرسائل التي بلغت حوالي 35575 إيميل موزعة على 1779 صفحة كل صفحة فيها 20 إيميل عدا آخر صفحة فيها 15 ايميل، عن الاتجاه لإنشاء مركز أبحاث مشترك أيضًا لدعم مخططاتهم بالأبحاث والدراسات المزعومة والتي ساهمت خلال هذه الفترة في تغييب عقول الشعوب وتضليلهم بالمستقبل المشرق الذي ينتظرهم.

وفي هذا الإطار، شهدت دول ما سُمي بـ”الربيع العربي” انطلاق فضائيات عديدة ممولة من قطر، وتعمل بإمكانيات هائلة ضمن خطة التضليل التي رسمتها الإدارة الأمريكية مع دويلة قطر وتنظيم الإخوان المسلمين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أمس الجمعة، أنه سيُفرج عن المزيد من رسائل البريد الإلكتروني لسالفته هيلاري كلينتون، ضمن الحرب السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة قبيل الانتخابات الرئاسية المُتنافس عليها من قبل الحزبين الجمهوري في شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والديمقراطي في جو بايدن.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، بأن الخطوة سياسية صريحة نيابة عن الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات نوفمبر المقبل، وبعد عام من انتهاء تحقيق وزارة الخارجية، كما تُعد دليلاً مُقنعًا على سوء تداول المعلومات السرية على نطاق واسع من قبل كلينتون أو مساعديها.

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