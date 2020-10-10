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تركيا تدفع بالمئات من عسكرييها إلى غرب ليبيا بعد سحبها 1500 مرتزق سوري

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بأن تركيا دفعت بمئات من عسكرييها إلى غرب ليبيا، بعد سحبها 1500 مرتزق من هناك.

وأوضحت المصادر أن تركيا بهذه الخطوة تحاول إيهام المجتمع الدولي بأنها تمتثل لقراراته القاضية بسحب المرتزقة من ليبيا، بينما تعزز وجودها بعسكريين نظاميين وبأعداد أكبر.

وذكرت المصادر أن المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من ليبيا هم من التابعين للفصائل الإرهابية شديدة الخطورة، مثل ميليشيات “لواء الحمزات” و”السلطان مراد” و”الفيلق الثاني”، وكانوا يتقاضون أجورا شهرية.

وقد أثار مسلحو هذه الميليشيات القلاقل في الفترة الماضية مع الميليشيات الليبية المحلية داخل طرابلس، إذ ظهروا بشكل متكرر في فيديوهات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين أنقرة بدفع أجورهم.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام العشرة الأخيرة شهدت تسيير 36 رحلة للطيران العسكري التركي، وهو ما رصدته مواقع تتبع حركة الطيران.

وأكدت مصادر استخباراتية ليبية وشهود عيان أن هذه الرحلات أقلت عددا من العسكريين ونقلت في المقابل مرتزقة من أجل نقلهم إلى أذربيجان.

وبينت المصادر إلى أنه قد سبق وتسبب المرتزقة السوريين في اشتباكات بين الميليشيات الليبية المحلية، وذلك لأسباب أخلاقية ومالية، وهو ما دفع تركيا إلى نقلهم خارج ليبيا خشية إضعاف جبهتها غربي ليبيا.

كما شهدت العاصمة طرابلس عمليات إرهابية من هذه الفصائل، قالت مصادر استخباراتية ليبية إنها ربما نفذت من دون تنسيق مسبق مع المخابرات التركية على التوقيت والأهداف، مما سبب لها حرجا أمام بعض القوى الدولية المساندة لوجودها على الأراضي الليبية.

ومن بين هذه الأحداث، التفجير الإرهابي بواسطة انتحاري قرب مقر البعثة الأممية بمنطقة جنزور غربي طرابلس مطلع سبتمبر الماضي.

وبحسب تفسيرات المصادر الأمنية الليبية، فإن مثل هذه الحوادث دفع الاستخبارات التركية إلى إخراجهم من ليبيا، لكنها في الوقت نفسه دفعت بأعداد أكبر من العسكريين الأتراك.

وتأتي هذه التطورات مصحوبة باستعدادات غير عادية داخل قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” التي تستولي عليها تركيا أقصى الغرب الليبي.

وبحسب معلومات وصور متداولة، فإن مطار الوطية يشهد تجهيزات عالية، من ضمنها قيام العسكريين الأتراك بتأمين محيط قاعدة الوطية تحسبا لوجود ألغام.

جاء ذلك وسط تردد أنباء عن قرب وصول 6 طائرات حربية إلى المطار، مع تواتر أنباء أخرى تتعلق بمحاولات من قبل رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، لاستقدام طيارين باكستانيين إلى غرب ليبيا.

ويربط مراقبون بين الزيارات الشهرية من وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش إلى أنقرة، ولقائه وزير الدفاع التركيي خلوصي أكار، وبين تحركات واستعدادات الميليشيات الليبية الموالية لتركيا وإعلانها النفير في أكثر من موقع غربي ليبيا.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • كل هذه القوات التركية لا وزن لها امام قوة الجيش المصرى وتفوقه ووجود حدود مشتركة مع ليبيا ووجود قوات تركية بدلا من المرتزقة اقضل للجيش الوطنى حيث ان وقوع خسائر بين الاتراك له ردع فعل داخلى اقوى فلو كان 600جندى تركى قتلوا بدلا من المرتزقة لسقط اردوغان فى تركيا

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  • مهما فعل الاتراك وكلابهم فى تركيا فسهزموا شر هزيمة امام الجيش الوطنى والقوى المساندة له من مصر وفرنسا وروسيا وهى قوى كبرى لا قبل لجيش الدعارة التركى على مواجهتها

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  • باختصار دون تعليقات مريضة –
    اين الحكومة السورية مما يحصل ..!!!
    هذه اخطاء الفوضى السورية التي تصدر المرتزقة من مصر وتركيا –
    اذا كان رءيس سوريا مهتم بشءون مواطنيه ومهاجري بلاده الذين دكتهم جيوش اجنبية دون ان يراعوا حرمات المساجد – وهاجروا من بلادهم وتركوها للمحتلين يرتعوا في متاحف سوريا وطرقاتها وربما حتى يخططون لبناء مستوطنات داخل سوريا بتعاون عباسي حماسي –
    فهذا الشيء لا يمكن خلطه أبدا مع الشءون الليبية .

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  • وهل تستطيع تركية بهذه العينات من القوات ان تواجه جيش نظامى ليبى مائة الف مدعوم باقوى جيوش المنطقة الجيش المصرى الذى سبق له سحق الجيش التركى مرتين فى موقعتى قونية ونصبين واى معركة ثالثة تعنى هلاك جيش الدعارة التركى وكل هذه التحركات هدفها تهدئة الخرفان المرعوبين من جاهزية الجيش الوطنى وضعف الاتراك مع تهاوى الليرة التركية وعدم قدرة الاقتصاد التركى على تحمل تكلفة الحرب بعد نهب اموال ليبيا وقطر ولم تفلح فى وقف تدهور الليرة حتى اقترب الدولار من 8 ليرات تركية والشعب يقترب من ثورة الجياع وزعيم المعارضة يطلب انتخابات مبكرة !!

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