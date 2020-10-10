اتفاقية شراكة بين بلدية سبها ومركز جنوب ليبيا لدعم وتمكين الشباب

وقع المجلس البلدي سرت، اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس البلدي سبها و مركز جنوب ليبيا – South Libya Center للدراسات الاستراتيجية و بحوث الهجرة .
وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، تم التوقيع بحضور عميد المجلس البلدي سبها ، و أعضاء المجلس البلدي سبها ، و مدير مركز جنوب ليبيا للدراسات الإستراتيجية وبحوث الهجرة ، ورئيس إتحاد الجاليات الافريقية بالمنطقة الجنوبية .
وتابعت البلدية، ومن أهداف العمل المشترك هو بناء قاعدة بيانات تفصيلية وتوسيع دوائر النقاش و الوعي المجتمعي، في إطار دعم و تمكين ومشاركة الشباب، مشيرة إلى أن الجنوب الليبي هو أول المحطات والمناطق المستقبلة للمهاجرين الغير شرعيين المتوجهين الى أوروبا او المقيمين في ليبيا بشكل عام وجنوبنا الليبي بشكل خاص.
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