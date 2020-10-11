رسائل كلينتون السرية: المنقوش طلب من “حفتر” قتال القبائل الموالية للنظام الجماهيري

كشفت رسائل بريد إلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، تم رفع السرية عنها، من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مطالبة يوسف المنقوش، رئيس الأركان العامة السابق بحكومة، عبد الرحيم الكيب، لـ”حفتر” بقتال القبائل الموالية للنظام الجماهيري جنوب غرب وجنوب شرق ليبيا.

وذكرت الرسائل السرية أن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، عقد اجتماعات سرية مع، رئيس المؤتمر الوطني السابق، محمد المقريف، لبحث بناء دولة إسلامية في ليبيا يمكنها من لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي، وفقا للرسائل.

كما كشفت الرسائل عن دور قطر في نكبة فبراير ودعمها للمليشيات والجماعات الإرهابية، والتي ساهمت في تدمير الدولة الليبية، لافتة إلى أن قطر ساهمت بطائرات حربية في الحملة الجوية التي قادها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2011 والتي تسببت في دمار ليبيا، مشيرة إلى أن قطر ساعدت في ترتيب بيع النفط لتمويل المليشيات.

وجاء في رسائل كلينتون السرية أن الاحتجاجات في ليبيا تحولت إلى أعمال عنف، وشاركت الدول الأجنبية في الصراع الذي نتج عن هذه الاحتجاجات، لافتة إلى ظهور انقسامات قبلية ومجتمعية في ليبيا.

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