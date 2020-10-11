بالصور.. تركيا تجري تدريبات عسكرية لقوات الوفاق البحرية في مدينة الخمس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، عن إجراء تدريبات للقوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، في مدينة “الخمس” شرقي طرابلس، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون العسكري والاستشارات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسى فى 27 نوفمبر 2019.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن أركان قيادة القوات البحرية التركية، تقدم تدريبا على الغوص لمدة 6 أسابيع للجنود الليبيين في مدينة الخمس، وأن هذا التدريب يأتي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية المبرمة بين البلدين.

يذكر أنه في 27 فبراير 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية وفقا للقانون الدولي.