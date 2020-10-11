رسائل كلينتون السرية: المقريف طلب منح الإذن بإطلاق النار على متظاهري طرابلس وبنغازي

أكدت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، أن رئيس المؤتمر الوطني السابق، محمد المقريف، ناقش مع أعضاء من جماعة الإخوان مسألة هجمات المتظاهرين على البعثات الأمريكية في طرابلس وبنغازي.

وقالت الرسائل إن المقريف طلب من جماعة الإخوان منح الإذن لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين.

هذا وكانت رسائل كلينتون السرية قد كشفت كذلك أن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، عقد اجتماعات سرية مع، المقريف، لبحث بناء دولة إسلامية في ليبيا يمكنها من لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي، وفقا للرسائل.

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