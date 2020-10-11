جامعة بنغازي تنظم جلسة حوارية حول حوار جنيف

نظمت كلية القانون بجامعة بنغازي، جلسة حوارية حول حوار جنيف، بمركز البحوث والاستشارات بالجامعة.

وشارك في الجلسة الحوارية، رئيس الجامعة الدكتور عزّ الدين الدرسي الذي شدد على أهمية مثل هذه النوع من الأنشطة، ود. محمد زاهي المغيربي ود. عبدالناصر بوخشيم ود. سلوى الدغيلي ود. جمال زيدان الزوي ود. سيف النصر الزوي ود. عبدالله العبيدي و د. أمال بوقعيقيص وا.عبدالحفيظ الفرجاني ود. احمد الزروق، وبحضور ا. مفتاح العفاس و د. عوض الشيخ.

وناقشت الجلسة، التي أدارها د. يوسف زغواني، حوار جِنيف بشكل مُفيد لتبيان الخيارات المتاحة، وتأثيراته عَلى مُستقبل الدّولة اللّيبية، وخَلص الحوار إِلى العديد مِن التوصيات التي رأى الحاضرون ضرورة أخذها بعين الاعتِبار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية