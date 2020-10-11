السفير الفلبيني يشيد بالاستقرار في مناطق الشرق وجهود “سرت للنفط” لاستمرار علميات الإنتاج

أشاد “ألمير كاتو” سفير دولة الفلبين لدى ليبيا بالاستقرار الذي تشهده المنطقة الشرقية وخاصة مناطق عمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي زارها منتصف الأسبوع الماضي.

وبحسب إيجاز صحفى لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عقب عودة السفير الفلبيني من جولة في المنطقة الشرقية التقى بمقر الشركة “مصطفى هماد” رئيس مجلس الإدارة المكلف و”فايز النعاس” و “خالد جبالي” عضوي مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء أثنى سعادة السفير الفلبيني على الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار عجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن مناطق عمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تتميز عن غيرها من المناطق التي زارها بالانضباط والنظام والرعاية بالعاملين فيها.

وأثناء توديعه طلب السفير الفلبيني نقل تحياته وشكره لـ”مسعود سليمان موسى” رئيس مجلس الإدارة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مثمناً حرصه على الرفع من مستوى الشركة واهتمامه بالعاملين فيها من مختلف الجنسيات، مؤكدا على أنه سينقل تلك الصورة إلى حكومته من أجل العمل على تسهيل إجراءات مواطنيه العاملين في الشركة وغيرهم.