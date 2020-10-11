زيارة تفقدية لمحطة الخُمس الاستعجالية لمتابعة أعمال الصيانة

قام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بزيارة لمحطة كهرباء الخمس الاستعجالية، رفقة مدير عام الشركة العامة للكهرباء والسفير الجزائري عبد القادر حجازي ومستشار الرئيس الجزائري ومدير شركة سونلغاز الجزائرية للوقوف على آخر الترتيبات لتشغيل الوحدة الأولى لمحطة الخمس الاستعجالية بقدرة انتاجية 250 ميجا وات.

وأوضحت الشركة، أن الزيارة، تأتي لمتابعة سير أعمال صيانة وتجهيز الوحدة الثانية للدخول بها على الشبكة الكهربائية بقدرة إضافية 250 ميجا وات ، وبهذا تصبح القدرة الإجمالية للمحطة 500 ميجا وات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، أن المحطة ستساهم في دعم الشبكة الكهربائية وتخفيف المعاناة على المواطن بالتقليل من ساعات طرح الأحمال وسيلاحظ المواطن ذلك في الأيام القادمة.

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