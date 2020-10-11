بريد كلينتون يفضح “ستيفاني” وعلاقتها بالشيعة وتأجيج الصراع في البحرين

كشفت إحدى رسائل بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، عن دور استيفاني ويليامز خلال أزمة احتجاجات الشيعة في البرحين.

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وذكرت إحدى الرسائل التي رفع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السرية، وترجمتها “الساعة 24″، أن ويليامز التي كانت تشغل منصب نائبة السفير الأمريكي في البحرين كانت على تواصل مع القيادي الشيعي علي سلمان.

وكان سلمان يقود الاحتجاجات الشيعية في البحرين، وبحسب الرسالة المسربة، فإن ويليامز حاولت إشراكه في محادثات مع الحكومة البحرينية قبل أن تلقي المنامة القبض عليه وتدينه عام 2018 بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع قطر ومحاولة إسقاط نظام الحكم في البلاد.