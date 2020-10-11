بيان مشترك لـ”الدولة والنواب”: اتفاق الصخيرات هو المرجعية في ليبيا

أكد أعضاء بمجلسي النواب والدولة، أن المرجعية في ليبيا، هي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015.

وأشار البيان المشترك لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة،”أي حلول تتجاوز مجلسي النواب والدولة تقوض العملية الديمقراطية الوليدة”، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضح البيان المشترك، أن الاستفتاء على مشروع الدستور، لم يحدد موعده بعد، وأنه حق أصيل لليبيين معلنين رفضهم لعرقلته بأي طريقة ومن أي طرف.

وأعلن المتحاورين، رفضهم لأي وجود عسكري في كل ليبيا من أي جهة كانت.

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