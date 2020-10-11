رسائل كلينتون: شخص يدعى عمر التربي قدم للناتو قائمة أهداف للقصف من ضمنها موقع أحد المقربين من الشهيد الراحل معمر القذافي

كشفت إحدى رسائل بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، التي رفع عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السرية، عن قيام شخص ليبي يدعى عمر التربي، بتقديم قائمة أهداف لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل قصفها.

وجاء في الرسالة التي كانت بتاريخ 30 إبريل 2011 وحملت عنوان “قائمة الأهداف” أن عمر التربي أكد أن أحد الأهداف التي قدمها للناتو وتم قصفه بالفعل، كان لأحد المقربين من الشهيد الراحل، معمر القذافي، وقتل جراء القصف، لافتة إلى أنه قد يكون أحد أبناء الشهيد الراحل، معمر القذافي.

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