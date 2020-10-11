مسؤول ليبي يكشف تفاصيل لقاء لجان الحوار اليوم في القاهرة

كشف أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة، طلب عدم ذكر اسمه، أن وفدي الحوار بين المجلس والبرلمان، سيبحثون ملف المسار الدستوري اليوم الأحد في القاهرة، لحل الأزمة الليبية.

وأوضح المسؤول، لوكالة الأناضول التركية، “المجلس شكّل لجنة لمناقشة المسار الدستوري الذي تراعه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وتستضفه العاصمة المصرية، غدا الأحد”.

وأشار المسؤول، أن اللجنة تتكون من 10 أشخاص بينهم 3 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بصفة مستشارين.

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