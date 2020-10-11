بلدية كاباو تعلن فتح المدارس اليوم وفق الإجراءات الاحترازية

أعلنت بلدية كاباو، فتح مدارسها اليوم الأحد، وفق الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، لضمان صحة وسلامة الكوادر الطلابية والتدريسية والإدارية العاملة في الحقل التربوي لاستقبال طلبة إمتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضحت البلدية، مكتب التعليم والصحة المدرسية بالبلدية، اتخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا، بالتعاون مع لجنة محابهة جائحة كورونا ببلدية كاباو.

وأشارت بلدية كاباو، إلى تعقيم كافة المدارس داخل البلدية بشكل كامل, وتناول التعقيم الجدران والأرضيات والحمامات وكافة الملحقات الخاصة بالمدارس.

وأكدت اللجنة، على الجميع أن يكونوا على قدر من الوعي والمسؤولية والتعاون, وأن تكون المسؤولية جماعية أمام هذا العام الاستثنائي حيث أن التحدي الأكبر الذي نشهده اليوم هو عودة الطالب إلى مقعده ومكانه الطبيعي بالمدرسة لا سيما أن تفشي فيروس كورونا غير مرهون بمدة محددة.

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