الثني يؤكد على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في ليبيا

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، على ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول ليبيا في دورته الخامسة والأربعين.

وناقش الثني، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، دور وعمل بعثة التحقق حول ليبيا في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وأن حكومتنا وبلادنا تسعى دوما لتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات و الحريات العامة وحقوق الانسان.

ودعا الثني والحويج، خلال الاجتماع، إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، مؤكدين على أهمية تضمين مفهوم حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وعلى مختلف المستويات.

كما ناقش الاجتماع، مخرجات مؤتمر برلين الثاني، مؤكداً كذلك على العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية وفق ثوابت الشعب الليبي لوضع حل واضح ومنصف ومستدام للشعب الليبي.

وبحث الاجتماع، قرار مجلس الأمن رقم 2546 الذي جدّد بمقتضاه عام للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه في قيامها بتهريب المهاجرين.

وأكد كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية، أن الحكومة الليبية تفتخر بإنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الهجرة غير القانونية، مؤكدا على عدم تسجيل حالة واحدة للمهاجرين على الرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبية وأنه لم يتم تسجيل حالة بيع للبشر.

وأكد الاجتماع، على أهمية استمرار البرنامج التدريبي الطموح الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف تفعيل الوزارة بالشكل المطلوب والناجع.

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