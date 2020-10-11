أمن بنغازي: القبض على تاجر خمور من أصحاب السوابق

أعلنت مُديرية أمن بنغازي القبض على تاجر خمور من أصحاب السوابق متلبسا بعمليات تصنيع وبيع الخمور.

ووفق بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد وردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن بقيام شخص بتصنيع والإتجار بالمواد المُسكرة داخل مصنع متكامل للخمور بأحد المناطق.

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وكشفت «تحريات البحث الجنائي هوية الشخص وصحة كامل المعلومات الواردة حوله، وهو من ذوي السوابق في صناعة الخمور والإتجار بها».

وأشار البيان إلى «أن قوة من قسم البحث الجنائي ضبطت كامل المصنع والشخص القائم عليه وحرزت كمال المعدات وكميات كبيرة من الخمور». واعترف المتهم بما نسب إليه، وجرى اتخاذ كامل الإجراءات القانونية حياله، وفق المديرية.

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