أعلنت مُديرية أمن بنغازي القبض على تاجر خمور من أصحاب السوابق متلبسا بعمليات تصنيع وبيع الخمور.
ووفق بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد وردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن بقيام شخص بتصنيع والإتجار بالمواد المُسكرة داخل مصنع متكامل للخمور بأحد المناطق.
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وكشفت «تحريات البحث الجنائي هوية الشخص وصحة كامل المعلومات الواردة حوله، وهو من ذوي السوابق في صناعة الخمور والإتجار بها».
وأشار البيان إلى «أن قوة من قسم البحث الجنائي ضبطت كامل المصنع والشخص القائم عليه وحرزت كمال المعدات وكميات كبيرة من الخمور». واعترف المتهم بما نسب إليه، وجرى اتخاذ كامل الإجراءات القانونية حياله، وفق المديرية.
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