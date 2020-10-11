السفير الفلبيني يشيد بالاستقرار في مناطق عمليات «سرت للنفط والغاز»

أشاد السفير الفلبيني لدى ليبيا ألمير كاتو بالاستقرار الذي تشهده المنطقة الشرقية، وخصوصا مناطق عمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي زارها منتصف الأسبوع الماضي.

وقالت الصفحة الرسمية للشركة، أن كاتو التقى مع مصطفى هماد رئيس مجلس الإدارة المكلف وفايز النعاس وخالد جبالي عضوي مجلس الإدارة.

وأثنى السفير الفلبيني على الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار عجلة الإنتاج، لافتاً إلى أن مناطق عمليات شركة سرت تتميز عن غيرها من المناطق التي زارها بالانضباط والنظام والرعاية بالعاملين فيها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا