بعد 6 سنوات على تحرير قنفودة من داعش عودة 10 حاويات لطبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير جهاز الإسكان والمرافق طبرق طاهر الطيب الشريف لـ”أخبار ليبيا24″ إن 10 حاويات 40 قدم وصلت للمدينة تخص عدد من القطاعات كانت موجودة في مخازن منطقة قنفودة منذ 2014 خلال سيطرة إرهابيي داعش على المنطقة.

وأضاف الشريف :”لم نعلم أي معلومات عن الحاويات خاصة بعد سيطرة داعش على المنطقة بالكامل ومافيها من مخازن تخص عدد من الشركات”.

وأوضح مدير جهاز الإسكان والمرافق أن هذه الحاويات التي وصلت بعد مرور 6 سنوات على وصولها تخص مشروع حي الأندلس في طبرق خاصة بالصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

وأشار الشريف إلى أنه بعد محاولات عديدة وجهد مبذول من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية تم استلام هذه الحاويات وهي سليمة ماعدا واحدة بها إصابة بصاروخ.

ولفت مدير جهاز الإسكان والمرافق إلى أن مشروع حي الأندلس في مدينة طبرق يعد أحد مشاريع جهاز الإسكان والمرافق وتم التعاقد عليه عام 2008.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد عاث بهذه المخازن فساداً من تخريب وسرقة ودمار تسببت في خسائر باهضة لعدد من الشركات أثناء سيطرته على المنطقة بالكامل والتي تمكنت القوات المسلحة من تحريرها.

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