مؤسسة النفط تعلن رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد «التوصل إلى اتفاق شرف بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة و بما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي».

وأشارت، في بيان صحفي اليوم الأحد إلى «رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد، وبالفعل أعطيت التعليمات إلى المشغل شركة اكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات».

وذكر البيان أن «مؤسسة النفط وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له».

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط «الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية»، وتعهدت «بالتمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها»، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.

اقرأ ايضا: مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا

وبدأ عدد من شركات النفط الليبية عمليات التشغيل في الحقول والموانئ النفطية بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 19 سبتمبر رفع حالة «القوة القاهرة» عن المرافق «الآمنة»، وجرى إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

وجاء إعلان المؤسسة بعد الكشف عن اتفاق يقضي بفتح النفط بين القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق. كان إغلاق المنشآت النفطية الذي بدأ في يناير قلص إنتاج البلاد من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا