“بني وليد” تتكاتف ضد ظاهرة القتل العمد

انطلقت صباح السبت الحملة الوطنية لمواجهة ظاهرة القتل العمد داخل مدينة بني وليد وذلك من أجل القضاء والحد من هذه الظاهرة التي تفشت وانتشرت داخل المجتمع الليبي بشكل عام.

الحملة أطلقتها وأشرفت عليها مؤسسة الإنماء والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة بني وليد لتستمر على مدى شهر كامل ابتداء من أمس السبت، وكذلك تم التعاون مع مكتب الأوقاف ببلدية بشأن توحيد خطب الجمعة وتناول موضوع القتل العمد بشكل تفصيلي من حيث العقوبة والأسباب وما يترتب على القاتل.

وشهدت الحملة تقديم أوراق بحثية من بعض الأكاديميين داخل البلدية بكل ما يتعلق بظاهرة القتل العمد وتشخيص الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وكيفية علاجها والحد منها ليس داخل بني وليد فحسب بل داخل كامل البلاد.

يشار إلى أن الحملة انطلقت بحضور الأكاديميين المعنيين والمجلس الاجتماعي والبلدي وكذلك فوج كشاف بني وليد وعدد من الأندية الرياضية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني داخل البلدية.

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