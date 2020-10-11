مؤسسة النفط: رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي ومباشرة الإنتاج فيه.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها “توصلت إلى -اتفاق شرف – بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي”.

وأشارت المؤسسة إلى “رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر 2020 وبالفعل أعطيت التعليمات إلى المشغل شركة اكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات”.

وبينت المؤسسة أنها “وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له”.

وتعهدت المؤسسة “بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد”.