سفير الفلبين: المنطقة الشرقية تشهد حالة استقرار

أكد سفير دولة الفلبين لدى ليبيا “ألمير كاتو” أن المنطقة الشرقية تشهد حالة استقرار وخاصة مناطق عمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التي زارها منتصف الأسبوع الماضي.

وبينت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن سفير الفلبين التقى بمقر الشركة “مصطفى هماد” رئيس مجلس الإدارة المكلف و”فايز النعاس” و”خالد جبالي” عضوي مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء أثنى السفير الفلبيني على الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تحقيق الاستقرار واستمرار عجلة الإنتاج لافتاً إلى أن مناطق عمليات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تتميز عن غيرها من المناطق التي زارها بالانضباط والنظام والرعاية بالعاملين فيها.

وأكد السفير الفلبيني أنه سينقل تلك الصورة إلى حكومته من أجل العمل على تسهيل إجراءات مواطنيه العاملين في الشركة وغيرهم.