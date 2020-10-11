مؤسسة النفط تعلن استئناف إنتاج حقل الشرارة النفطي بدأ من اليوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أنه تم التوصل إلى اتفاق شرف بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة و بما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة من مباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

وأوضحت المؤسسة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم إعطاء التعليمات إلى المشغل شركة اكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

وثمنت المؤسسة الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية وتعهدت بالتمسك بالثوابت المهنية و غير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.

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