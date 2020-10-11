الاتحاد الأوروبي: لا يمكن أن يكون هناك سوى حلٍّ سياسي للأزمة الليبية يقود إلى الانتخابات

ليبيا – جدّد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنّ الحلّ السياسي هو الخيار الوحيد لحلّ الأزمة الليبية، مشدّدًا على أهمية مسار برلين في تحقيق وقف إطلاق نار دائم بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، عقب تقديم رئيسها خوسيه ساباديل وعدد من السفراء الأوروبيين أوراق اعتمادهم لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، في العاصمة طرابلس. والدول هي تونس والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا والسويد والنرويج.

وأكّد السفراء خلال اجتماعهم مع المسؤولين الليبيين، أهمية “المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة، للتوصّل إلى اتفاق دائم ومستدام لوقف إطلاق النار”، وفق ذات البيان.

وأفاد البيان بأن “الاتحاد أكّد مجدّدًا خلال الاجتماعات على دعمه لعملية برلين كخيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية ومعاناة السكان المدنيين في البلاد”.

كما شدّد بيان بعثة الاتحاد الأوروبي أنه “لا يمكن أن يكون هناك سوى حلٍّ سياسي للأزمة الحالية، يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية