أخبار ليبيا24 أعلن مكتب الإعلام الأمني بمُديرية أمن بنغـازي أن قسم البحث الجنائي بمشاركة الأجهزة الأمنية بالخطة المشتركة يلقون القبض على تاجر للخمور من أصحاب السوابق متلبساً بعمليات تصنيع وبيع الخمور. وأضاف مكتب الإعلام في المديرية أنه بعد أن ورود معلومات لأعضاء التحريات مفادها قيام شخص بتصنيع والاتجار بالمواد المُسكرة داخل مصنع متكامل للخمور بأحد […]

The post جنائي بنغازي يضبط تاجر خمور من أصحاب السوابق appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24