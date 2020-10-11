بدء اجتماع وفدي مجلسي النواب والدولة في القاهرة لبحث القاعدة الدستورية التي تبنى عليها الانتخابات

كشف مصدر لليبيا 24، اليوم الأحد، عن بدء الاجتماع بين ممثلي ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب ووفد من أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي في العاصمة المصرية القاهرة .

وأوضح المصدر أن عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية القى الكلمة الافتتاحية للاجتماع صباح اليوم عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيبحث القاعدة الدستورية التي تبنى عليها الانتخابات في ليبيا، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستستمر لمدة 3 أيام.

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