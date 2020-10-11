الشريف: المسار الدستوري يمهد للاستقرار الدائم في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

11 October, 2020

رأى رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات المعاصرة د . محمد ابوراس الشريف، أن “المسار الدستوري” الذي تحتضنه القاهرة، يعد بمثابة إضافة أخرى ونوعية لجهود القاهرة الحقيقة لحل الأزمة الليبية.

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”اعتقد من أهم المسارات يأتي المسار الدستوري والذي تحتضنه القاهرة وهو إضافة أخرى ونوعية لجهود القاهرة الحقيقة لحل الأزمة الليبية، وهو يدل على مدى التزم القاهرة في مد العون لخروج الليبيين من أزمتهم، ويعتبر هذا المسار “الدستوري” هو القاطرة التي تنقل كل المتصارعين والمختلفين من محطة الصراع إلى محطة الاستقرار الدائم، وكما نعلم أن ليبيا يوجد بها تعددية سياسية وهي المحرك الأساسي لأي صراع قد نشب أو قد ينشب مستقبلاً، وذلك بسبب عدم وجود ضوابط لهذا الصراع السياسي الذي ينتقل من صراع سياسي إلى صراع مسلح ويتم استغلاله في الصراعات المسلحة والتي تهدد الاستقرار الدائم، ولكن من خلال وضع قاعدة دستورية تكون ضامن لكل الأطراف الليبية دون استثناء ودون استقواء أو تهميش واستبعاد لأي طرف، والخروج من التعقيدات السياسية والتدخلات الخارجية على حساب الليبيين والتي أرهقتهم وأزهقت أرواحهم، والوقوف على أرضية صلبة بدل من الأرضية الهشة التي نقف عليها”.