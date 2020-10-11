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ويليامز خلال اجتماع مجلسي النواب والدولة : الأمم المتحدة تدعم الحوار الليبي للتوصل لحل سياسي للأزمة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

القاهرة _ حنان منير

أعلنت المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، أن الامم المتحدة تدرك اهمية الترتيبات على المستوى الدستوري لليبيا لما لذلك من تأثير وأهمية نحو إيجاد حل سياسي شامل للتوصل إلى دستور شامل للبلاد.

وقالت ويليامز خلال كلمتها على الفيديو كونفرانس خلال اجتماع وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في القاهرة، إن الأمم المتحدة حرصت على تسهيل كافة العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها.
وأشارت ويليامز إلى أن الأمم المتحدة تدعم كل جهود التي تهدف إلى جعل الحوار السياسي هو السبيل للتوصل لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الاحتكام لقوة السلاح.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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