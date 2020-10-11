عاجل // ليبيا تسجل 8 حالات وفاة و 1026 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، في بيان صادر عنه، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة و1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي تفاصيل البيان الصادر عن المركز:

التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 10 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (217) .

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3209) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (940) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (8) عينات

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1350) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (98) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (246) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (103) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات

8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (10) عييات

9.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (144) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات

13.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 2183 ) عينة سالبة

– عدد (1026) عينة موجبة ( 745 جديدة + 281 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 546 حالة جديدة

عدد 84 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 1 حالة جديدة

3.غدامس

عدد 4 حالة مخالطة

4.العجيلات

عدد 30 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

5.الماية

عدد 8 حالة جديدة

6.النواحي الأربع

عدد 3 حالة جديدة

7.غريان

عدد 24 حالة جديدة

عدد 27 حالة مخالطة

8.جنزور

عدد 19 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

9.زليتن

عدد 3 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

10.مصراتة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 73 حالة مخالطة

11.درج

عدد 1 حالة جديدة

12.الخمس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

14.صرمان

عدد 4 حالة جديدة

15.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

16.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

17.ترهونة

عدد 1 حالة مخالطة

18.سواني بني ادم

عدد 11 حالة جديدة

19.جادو

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.الزنتان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

21.الرحيبات

عدد 4 حالة جديدة

22.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

23.العمورة

عدد 2 حالة مخالطة

24.القره بوللي

عدد 11 حالة جديدة

25.بني وليد

عدد 16 حالة جديدة

26.صبراته

عدد 15 حالة جديدة

27.زوارة

عدد 7 حالة جديدة

عدد 21 حالة مخالطة

28.نسمة

عدد 3 حالة جديدة

29.ظاهر الجبل

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

30.وازن

عدد 1 حالة جديدة

31.الزاوية الجنوب

عدد 5 حالة جديدة

32.زلطن

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

33.رقدالين

عدد 4 حالة جديدة

34.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 247 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 156 حالة في طرابلس

2.عدد 14 حالة في صرمان

3.عدد 12 حالة في غريان

4.عدد 17 حالة في ترهونة

5.عدد 9 حالات في زوارة

6.عدد 11 حالة في السبيعة

7.عدد 3 حالات في مصراتة

8. عدد 5 حالات في طبرق

9.عدد 10 حالات في زليتن

10.عدد 6 حالات في الكفرة

11.عدد 2 حالة في تازربو

12.عدد 2 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في العجيلات

2.عدد 1 حالة في باطن الجبل

3.عدد 1 حالة في بنغازي

4.عدد 1 حالة في ترهونة

5.عدد 2 حالة في القره بوللي

6. عدد 1 حالة في مصراته

7.عدد 1 حالة في تازربو

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 42712

2.الحالات النشطة : 18043

3.المتعافين : 24038

4. الوفيات : 631

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