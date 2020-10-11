السراج يقبل أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد ويصرح: نشيد بدور الاتحاد الأوروبي في دعم التسوية السياسية

ليبيا – اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح أمس السبت تسعة سفراء جدد لدى طرابلس، وسيستمر أغلبهم في العمل من تونس.

وفي احتفالية حضرها وزير الخارجية محمد سيالة، تسلّم السراج أوراق اعتماد كل من السفير كريستوف مينبورغ سفيرًا لجمهورية النمسا، والسفير فرانشيسكو خافيير سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا لمملكة إسبانيا، و السفير خوسيه ساباديل سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للاتحاد الأوروبي، و السفير أسعد العجيلي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية، والسفيرة جولي بروزان سفيرة لمملكة الدنمارك، و السفيرة أنا بلوك مازويير سفيرة لمملكة السويد، والسفير كريستوف دي باسو سفيرًا فوق العادة لمملكة بلجيكا، و السفير بيكا هوكا سفيرًا لجمهورية فنلندا، والسفيرة لينا ناتاشا لسيند سفيرة لمملكة النرويج.

وألقى السفراء المعتمدون وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس كلمات بالمناسبة، نقلوا خلالها تحيات قادة دولهم، وعبروا عن شكرهم لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم.

وأكّد السفراء على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، كما أكّدوا على الحلِّ السياسي للاأزمة الليبية واستبعاد الحلّ العسكري، وعلى دعم بلدانهم لجهود السراج وحكومة الوفاق لتحقيق السلام والاستقرار، كما عبّر السادة السفراء عن تطلّعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

ومن جانبه رحّب السراج بالسفراء الجدد معربًا عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمّنًا مواقف دولهم الداعم لحكومة الوفاق ولتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا، مشيدًا بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية الذي يفضي الى دولة مدنية ديموقراطية.

كما أعرب السراج عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات التعاون، والمساهمة في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.

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