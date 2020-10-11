الخارطة الوبائية: أكثر من نصف الإصابات والشفاء في العاصمة طرابلس

بينت الخارطة الوبائية لفيروس «كورونا المستجد» أن أكثر من نصف حالات الإصابات والشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت في العاصمة طرابلس.

ومن بين 1026 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» رصدها المركز في البلاد، كانت أعداد الإصابات بالعاصمة طرابلس 630 إصابة، من بينها 546 حالة جديدة و84 مخالطة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

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وسجلت العاصمة طرابلس شفاء 156 حالة من بين 247 حالة شفاء في مختلف أنحاء البلاد. فيما بلغ العدد الكلي للإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 42 ألفًا و712 حالة، منها 18 ألفًا و43 نشطة، وتعافى 24 ألفًا و38 مصابًا، في حين توفي 631 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

1026 إصابة جديدة بـ«كورونا».. والأعداد التراكمية تتجاوز 42 ألف حالة

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