الوطني لمكافحة الأمراض : ليبيا تسجل 8 حالات وفاة و1026 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 حالات وفاة و 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 247 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3209) عينة موزعة على المختبرات، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (940) عينة، ومن المختبر مركز بنغازي الطبي (8) عينات، و من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1350) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (98) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (246) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (103) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني زوارة (3) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني تازربو (10) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (1) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غدامس (1) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (144) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (5) عينات، ومن مختبر كلية الطب جامعة طرابلس (300) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتيجة فحص العينات أثبتت سلبية ( 2183 ) عينة، وإيجابية (1026) عينة منهم 745 حالة جديدة و 281 حالة مخالطة .

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