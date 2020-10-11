رسائل هيلاري كلينتون تكشف مخططاتها وأدواتها لإسقاط ليبيا

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

11 October, 2020

كشفت رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي جرى رفع السرية عنها عن تفاصيل جديدة بشأن خطة أمريكا لفترة ما بعد الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.

والخطة أشبه بمزيج بين أطماع أمريكية في الثروات الليبية ووعود براقة لم تنفذ على أرض الواقع.

وكشفت إحدى هذا الرسائل عن المكونات الأساسية للخطة الأمريكية وهي: المساعدات الإنسانية، المساعدات العسكرية، دور الأمم المتحدة، جهود الإغاثة، النفط والغاز، دور إيطاليا، القبائل الليبية، الرموز الدينية، إضفاء الطابع الرسمي على الهياكل الحكومية، الدستور، إدماج عناصر نظام القذافي في النظام الجديد، لجنة المصالحة، قضية فتحي الجهمي، التحقيق في استثمارات فترة القذافي، توزيع ثروات البلاد.

ورغم تخصيص مساحة كبير من الخطة لعناصر مثل دمج قيادات النظام السابق في النظام الجديد وإنشاء لجنة للمصالحة لتجنب عمليات التطهير والثأر وكتابة دستور جديد وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلا أن كل هذه الأمور لم ترى النور، فقد جرى حبس العديد من قيادات نظام القذافي دون محاكمة، كما جرى تهميش مدن وقبائل كاملة فقط لأنها كانت داعمة للنظام السابق، وحتى الآن لم يظهر دستور توافقي ليبي إلى النور، ولم تقدم واشنطن أي مساعدات إغاثية أو إنسانية للشعب الليبي رغم الأهوال التي يتعرض لها.

وفيما يخص المساعدة الإنسانية رأت الخطة الأمريكية أنه يجب أن نبدأ في تدفق المساعدات الإنسانية -الدواء أولاً، الغذاء ثانيًا، كل شيء آخر أقل أهمية في الوقت الحالي- إلى شرق ليبيا، ونخطط للقيام بذلك في غرب ليبيا بمجرد سقوط النظام الرمزية مهمة للغاية ومن المهم عدم السماح لتركيا وإيطاليا وغيرها بسرقة هذا الامتياز. من الأفضل القيام بذلك على مستوى متعدد الأطراف، لكن يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك من جانب واحد إذا كانت الجهود المتعددة الأطراف تستغرق وقتًا طويلاً لتنسيقها. إن تمركز سفينة المستشفى يو إس إن “يو إس إس ميرسي” قبالة الساحل الشرقي لليبيا لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في انتفاضة بنغازي سيكون خطوة قوية وواضحة.

بينما اوضحت واشنطن أن المساعدة العسكرية قد تصل إلى حد توفير شحنات عسكرية للمتمردين، وأوضحت أن الاتصالات الليبية باستمرار تأكد أنهم لا يريدون مساعدة عسكرية خارجية علنية للإطاحة ببالنظام. الرسالة هي “هذا شيء يجب أن نفعله لأنفسنا”. واعتمادًا على كيفية سير الأحداث في طرابلس وحولها في المستقبل هناك مساحة للمساعدة العسكرية السرية للمعارضة بما في ذلك شحنات الأسلحة.

وأرادت واشنطن التخفي خلف غطاء الأمم المتحدة نظرا لتمتع الأمم المتحدة إلى حد كبير -بفضل الدور الرئيسي الذي لعبته في ولادة الدولة الليبية الحديثة- بدرجة عالية من الشرعية بين الليبيين العاديين. ويمكن أن تكون “قبعة” الأمم المتحدة لجهود المساعدة المتعددة الدولية فعالة. الليبيون قلقون حتى الآن من فكرة عملية حفظ السلام ؛ ومع ذلك ، يمكن أن يتغير ذلك اعتمادًا على طول مدة بقاء النظام السابق في السلطة ومدى دخول الأشياء الدامية والفوضوية حول طرابلس قبل رحيله. وإذا كان هناك ما يبرر عملية حفظ السلام ، فمن المهم تقليل وجودها ودورها في الشرق ، حيث تمتلك المعارضة الأمور بشكل أفضل وتكون الثقافة أكثر عدوانية لوجود القوات الأجنبية.