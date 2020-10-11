مصدر ليبي: إنتاج النفط سيبلغ 355 ألف برميل في اليوم

قال مصدر ليبي، اليوم الأحد، إن ليبيا تستعد لإنتاج 355 ألف برميل نفط في اليوم، بدءا من غدا الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر ليبي قوله إن إنتاج حقل الشرارة سيبلغ 40 ألف برميل يوميا عند استئنافه، بعد أن رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة فيه اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا غدا الاثنين.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قد قالت إنها سترفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من اليوم الأحد.

أوضحت المؤسسة، في بيان، أنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وقالت في نص البيان “تعلن المؤسسة الوطنية للنفط بأنها توصلت إلى -اتفاق شرف – بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة و بما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي”.

وأضافت “وعليه، تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وبالفعل أعطيت التعليمات إلى المشغل شركة أكاكاوس بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات”.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له”.

واختتمت المؤسسة بالقول “وإذ تثمن المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية فإنها تتعهد بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد”.