أخبار ليبيا24 اعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1026) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (745) جديدة، وعدد (281) حالة مخالطة. وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس السبت عدد (3209) عينة، بينها عدد ( 2183 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية : 1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (940) عينة […]

