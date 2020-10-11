شركة البريقة تؤكد توفر البنزين بخزانات الشركة في بنغازي

نفت شركة البريقة لتسويق النفط، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نقص وقود البنزين في بنغازي وضواحيها، مؤكدة في بيان عبر منصتها الرسمية أن الوقود متوفر بكميات ممتاز في خزانات الشركة.

وأضافت الشركة في ذات البيان أن عمليات التشغيل وإمداد كافة شركات التوزيع المُشغلة لمحطات الوقود، تسير بشكل اعتيادي وفق الخطط التنفيذية بشكل يومي، داعية في الوقت ذاته المواطنين لعدم الانجرار خلف الشائعات.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة في وقت سابق عن شروع لجنة إدارة الشركة بوضع خطة محكمة لتزويد بلديات ومناطق الجنوب بالمشتقات النفطية المتمثلة في الوقود بنوعيه وغاز الطهي، مؤكدة جاهزيتها لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود في حال إتمام التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة.

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